Tarihin ve turizmin kalbine hançer

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında bulunan Assos Antik Kenti civarında kurulması planlanan jeotermal enerji santrali davalık oldu. Daha önce Ayvacık'ın Sazlı Köyü'nde sondaj girişimlerinde bulunan ancak izin alamayan Bakrom Madencilik, bu kez Ayvacık Büyükhusun Köyü'nde sondaja başladı.

Çanakkale Valiliği ise bu sondajlar için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verdi. Çanakkale İdare Mahkemesi'ne başvuran 116 kişi ise valiliğin bu kararının yürütmesinin durdurması ve işlemin iptali istemiyle dava açtı. Bölge köylüleri ile, çiftçiler, hayvancılık yapanlar, turizmciler ve STK'lar birlikte direniş başlattı.

Dava dilekçesinde jeotermalin çevreye yaratacağı tahribat nedeniyle tarımsal ve hayvansal üretimin önemli bir kayba uğrayacağı vurgulandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Troya Antik Kenti başta olmak üzere Assos, Parion, Alexandria Troas gibi antik kentlerin de zarar göreceği kaydedildi.

Bölgedeki kültür mirasları arasında Adatepe Köyü Zeus Sunağı, Arıklı Köyü Gargara Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Babakale Kalesi ve köyü, Babakale Camii, Coşkuntepe Höyüğü, Polimedion Yerleşmesi, Behramkale Murat Hüdavendigar Camii, Tuzla Köyü ve Roma Köprüsü de yer alıyor.