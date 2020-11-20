Tayvan’dan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 70 bin dolar bağış

İzmir depreminin ardından sergilenen dayanışmanın boyutları sınırları aştı. İzmirli depremzedelere destek olmak için harekete geçenler arasına Tayvan Hükümeti de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çevrim içi zirvede görüşen Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser T. H. Cheng, belediyeye 70 bin dolar şartsız bağışta bulunacaklarını açıkladı. Cheng, depremde hayatını kaybedenler için Başkan Soyer'e başsağlığı dileklerini ileterek, uzak mesafelere rağmen İzmir'le bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gösterdikleri hassasiyet için Tayvan Hükümeti'ne teşekkür etti. Soyer, “Aramızdaki mesafeye rağmen depremzedelerin hislerini anlamanız çok kıymetli. Acımızı paylaşmanız çok kıymetli. Bu konudaki desteğiniz için size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi.