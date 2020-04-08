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TIR şoföründe corona virüsü çıktı, 7 evde 24 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yurt dışında gelen TIR şoförü E.K.'nın (55) corona virüsü testi pozitif çıkması sonucu etkileşimde bulunduğu belirlenen 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı.

21:26 -
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TIR şoföründe corona virüsü çıktı, 7 evde 24 kişi karantinaya alındı

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi’ndeki evine, mal götürdüğü Özbekistan’dan 5 gün önce dönen E.K.’nın dün ateşi yükseldi ve hastalık belirtileri göstermeye başladı.

Sağlık kuruluşuna başvuran E.K., yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

7 EVDE 24 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Doktorların araştırması sonucunda E.K. ile temas kurduğu tespit edilen İslahiye’de 6 evde bulunan 20 kişi ve Nurdağı ilçesindeki kızına ait evdeki 4 kişi karantina altına alındı. Jandarma tarafından evlerin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, 24 kişinin testlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA

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