Tiyatroculardan çok konuşulacak sosyal deney! Gören maskesi düzeltti

Corona virüsü salgınında gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de bilim insanları, virüsten korunmanın en önemli yollarından birinin doğru maske kullanımı olduğunu vurguluyor.

Özellikle yaz aylarının da gelmesi ile ağız ve burnu tam şekilde kapatması gereken maskenin çene altına indirilmesi, sadece ağzın kapatılması veya elde taşınması büyük risk oluşturuyor.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirdikleri sosyal deneyde maskesini doğru bir şekilde takmayan vatandaşları önüne geçen tulumlu ve sedye taşıyan görevliler temassız bir şekilde uyardı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde doğru maske kullanımı için uyarılarda bulunan görsel panolar yerleştirdi.

Sosyal deneyin yapıldığı alanda yanlarındaki sedye ile gizlenen iki şehir tiyatrosu oyuncusu, maskenin doğru bir şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatro oyuncusu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı.

Karşısında tulumlu görevlileri, sedyeyi gören maskesiz ve yanlış maske takan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncular bir vatandaşı kısa süreliğine sedyede taşıdı.

Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz'in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.

“HALKIN DİKKATİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIK”

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı,

“Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız” şeklinde konuştu.