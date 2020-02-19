TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! İstanbul’da TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman?

Başvuruların ardından TOKİ sosyal konutları için kura heyecanı başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin yeni sosyal konut projesi için kura çekiliş tarihlerini açıkladı. Yaklşık 1 milyon 200 bin vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ konutlarında kura çekimi tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve diğer illerin TOKİ 2020 kura çekiliş tarihlerini sayfamızdan bulabilirsiniz…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

* İZMİR

KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 24 Şubat 2020 Pazartesi

SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 25 Şubat 2020 Salı

ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 26 Şubat 2020 Çarşamba

KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 27 Şubat 2020 Perşembe

* ANKARA

SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 6 Mart 2020 Cuma

*İSTANBUL

TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 18 Mart 2020 Çarşamba

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma

İL İL TÜM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

İSTANBUL KURALARI MART AYINDA YAPILACAK

100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar mart ayında yapılacak.

İstanbul’da ilk kura, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni ise 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.

BAŞKENTTE YEDİ PROJEDE KURA YAPILACAK

Başkent Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura yapılacak. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura ise Ankara Sincan’da talep toplanan 2 bin 300 konut için 6 Martta olacak.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldı Gaziantep Şahinbey projesinde 30 Mart tarihinde kura törenleri olacak.

Diyarbakır Yenişehir projesinde 2 Nisan, Batman merkez projesinde 3 Nisan, Adana Sarıçam projelerinde 27 Mart, Trabzon Merkez 7 Mayıs, Konya Selçuklu 5 Mart, Sakarya Adapazarı 10 Mart, Kocaeli İzmit 11 Mart, Antalya merkez 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü projelerinde 1 Nisan, Van Erciş 9 Nisan, Elazığ Projelerinde 14 Nisan, Malatya projelerinde 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projelerinde 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projelerinde 7 Mayıs, Erzurum Merkez 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projelerinde 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projelerinde 30 Haziran tarihlerinde kura yapılacak.