TOKİ’nin 9 yıl önce yaptığı okul depremde hasar gördü!

Elazığ’da 24 Ocak Cuma akşamı 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından birçok bina ağır veya orta hasar görmüştü. Hasar gören binalar arasında TOKİ tarafından 9 yıl önce yapılan okulun da bulunması tepki çekti.

OKUL 9 YIL ÖNCE TOKİ TARAFINDAN YAPILMIŞ

Depremin ardından Gaziantep’ten gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Fırat İlk ve Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından okulun hasarlı olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin gazetemiz muhabirine bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, okulun özellikle merdivenlerinde hasar oluştuğunu bu nedenle şu an için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Hasarlı olması nedeniyle boşaltılan okulun faaliyetlerine ise TOKİ Fırat Anadolu Lisesi’nde devam edilmesi yönünde okul kapısına yazı asıldı.

TOKİ EVLERİNE ÖNCE ‘HASARLI’ SONRA ‘SAĞLAM’ DENİLDİ

Öte yandan Elazığ Merkez Abdullapaşa Mahallesi’nde üç yıl önce HAK-SEN tarafından TOKİ’ye yaptırılan İmar HAK-SEN konutlarına Kayseri Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından ‘ağır hasarlı’ raporu verildiği iddiası konut sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu.

Çevre ve Şehircilik yetkililerin ‘binalar ağır hasarlı’ açıklamasından sonra bazı konut sakinleri evlerini terk etti.

Konut sakinlerinin paniklemesi sonrasında HAK-SEN konutlarına gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra ise inceleme yapması için Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Alyamaç çağrıldı.

PANİK HAVASI OLUŞTU

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

* Burada bir ön incelemeler neticesinde bir panik havası oluştu.

* Şimdi burada da inceleme tamamlanmadan şu hatalıdır, bu hatalıdır dediğimiz zaman; burada eğer mühendislik hatasından, teknik hatadan dolayı, kontrol hatasından dolayı ortada bir hasar söz konusu ise biz müteahhit dahil, buranın müşaviri dahil bütün yaptırımları yaparız.

ALYAMAÇ: SANKİ AĞIR HASARI DÜZELTİYORMUŞUZ GİBİ BİR HUSUS OLUYOR

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Alyamaç da binada yaptığı incelemenin ardından şu açıklamayı yaptı:

* Ön incelemelerimizde bir sıkıntı görünmüyor. Çünkü bu yapı sistemi diğer bizim mevcut yapı stokumuzdan farklı TOKİ’nin yaptıkları.

* Aslında sıkıntı net olarak şu; TOKİ’deki yapıların, arkadaşlarımızın elindeki mevcut formla incelenmemesi gerekirdi. Gözden kaçan bir husus bu.

* Dolayısıyla sanki ağır hasarı düzeltiyormuşuz gibi bir husus oluyor. Gerçekten bir yanlışlık var. Yanlış bir formla yapı incelemesi söz konusu.

* Ama yine de vatandaşımız rahat etsin diye akşama kadar ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

* Projeleri geliyor. Onlar üzerinden inceleme yapacağız. Kesin nihai sonucu da söyleyeceğiz.

* Ama şu anda söyleyeceğim net bir ifade var; vatandaşımız rahat olsun evinde otursun.

* Evinde beklesin haberi. Sokakta olmasını gerektirecek hiçbir şey görünmüyor.

EVİNİ BOŞALTAN VATANDAŞ DA VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarının ardından bazı vatandaşların ise evini boşalttıkları görüldü.

Vatandaşlardan Kadir Gülnaroğlu, şu şekilde konuştu:

* Dün bakanlık tarafından gelen yetkililer evlerimizin hasarlı olduğunu ve hemen çıkmamız gerektiğini söylediler.

* Burayı hemen boşaltmazsanız eşyalarınızı alamazsınız dediler. Ben de eşyalarımın yarısını boşattım, yarısı kaldı.

* Durumdan sonra üniversiteden profesörler ve inşaat mühendisleri geldi.

* ‘Buradan çıkmanıza gerek yok, burası dökme değil, kalıptır’ dediler.

* Bu sefer önceden taşıdığımız eşyaları evlerimize tekrar taşıdık.

* Dün burada araba park edecek yer yoktu.

* Ortalık ana baba günü gibiydi, dışarı çıkamadık.

“KİM YALAN SÖYLÜYOR KİM DOĞRU SÖYLÜYOR BİLMİYORUZ”

Vatandaşlardan Abdulvessah İnce de, evlerdeki hasar konusunda kimin doğruyu kimin yanılışı söylediğini bilemediklerini belirterek şöyle konuştu:

* Buraya gelen yetkililer ‘biz burası için hasarlı raporunu Ankara’ya göndereceğiz’ dediler.

* Yetkililer vatandaşların evlerden ‘çıkalım mı?’ sorusuna, biz ne kal ne de çıkın diyoruz. Yalnız burası ağır hasarlı ‘ dediler.

* Sonra ev sakinlerinin çoğu taşınmaya başladı.

* Sonra gelen ikinci ekip ise ‘duvarlarda çatlak yok. Sadece sıvada çatlak var. Evlerinizden çıkmayın’ dediler.

* Burada kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor bilmiyoruz.

* Ama yeniden bir ekip gelse ve bize net bir bilgi verse daha memnun kalırız.

* Şu an evlerin birçoğu boş. En az 10-15 ev boş şu anda. Ben şu an evimden memnunum. Herhangi bir hasar yok.

* Sadece bodrum katlardaki duvarlarda çatlama var. Onu da test ettiler ve çatlağın sıvadan olduğunu söylediler.

* Ben eve girmekten korkmuyorum ama çocuklarım korkuyor.

* Onları dünden beri zorlukla burada tutuyorum.

“BİLGİ KARMAŞASI YAŞANDI”

Konut sakinlerinden Yılmaz Aziret ise yaklaşık 3 buçuk yıldır evlerinde güvenli bir şekilde oturduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

* Çünkü devletimizin ve TOKİ’nin bize verdiği bir güvence var.

* Dün burada bir bilgi karmaşa yaşandı.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlileri tarafından buranın yapısına uymayan formlar değerlendirmesinde bulundular.

* Dün ayrıca üniversiteden gelen hocalarımızın da belirttiği gibi çerçeveli karkas ve kolon sistemine ait formlarla buralar denetlenmeye çalışıldı.

* Oysa buranın yapısında tünel kalıp sistemi mevcut.

* Buranın bu sisteme göre değerlendirilmeye alınması gerekiyordu.

* Dolayısıyla bu sebepten dolayı burada bir bilgi karmaşası yaşandı.

* Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda burada korkulacak herhangi bir durumun olmadığını ve sadece yanlış bir değerlendirme olduğu belirtilerek bizleri rahatlattılar.

* Şu anda da burada herkes evinde güven içerisinde oturuyor.