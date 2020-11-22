Trabzon belediyesi 63 araca 10 milyon lira ödedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfla mücadele edilmesine yönelik birimlere genelge göndererek geçmiş dönemde alınan yüksek masraflı lüks araçların satılmasını istedi. Yavaş’ın başlattığı bu uygulama takdir toplarken, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’da 3 yıllığına 10 milyon 495 bin 980 lira ödeyerek 63 araç kiraladı. Ancak yapılan bu kiralamaya Ortahisar Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Oktay Söğüt tepki gösterdi.

YAPTIĞI İLK TOPLANTIDA TASARRUF ŞART DEMİŞTİ

31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen AKP’li Murat Zorluoğlu, yaptığı ilk meclis toplantıda belediyede bulunan kiralık araç sayısının çok fazla olduğunu belirterek “Tasarruf şart” dedi. Ancak bir yıl dolmadan 13 Kasım 2019 tarihinde 63 araç kiralamak için ihale açtı. 10 Aralık tarihinde yapılan ihaleye 5 şirket katıldı. 4 şirketin teklifi geçerli sayıldı ve ihaleyi 10 milyon 495 bin 980 lira bedelle Reisler Nakliyat Turizm İnşaat Temizlik ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret şirketi kazandı. 31 Aralık’ta imzalanan imzalanan anlaşmayla da araçları 1 Ocak tarihinde teslim aldı.

MANSUR YAVAŞ’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Ortahisar Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Oktay Söğüt, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan ve milyonlarca lira ödenecek olan araçları gündeme taşıyarak tasarruf tedbirlerinin unutulduğunu söyledi. Söğüt, Başkan Murat Zorluoğlu'nun, göreve geldikten sonra yapılan ilk meclis toplantısında belediyede kiralık araç sayısının çok fazla olduğunu belirterek “Tasarruf şart” dediğini hatırlatarak, “Gel gör ki, bu yılın başında yapılan araç kiralamaları ile tasarruf şart sözü büyük bir çelişki ve tezat oluşturdu.

Bu yılın başında 3 yıllığına kiralanan 63 adet araca 10 milyon ödenecek olması bir yana, bazı araçlar için kauçuk paspaslı, film cam, kablosuz telefon ile görüşme imkânı veren, otomatik vites, geri görüş kamerası gibi özellikler aranması, tasarrufun Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Zorluoğlu için Arapça kökenli bir söz olması dışında hiçbir anlam ifade etmediği ortadadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu araç kiralaması tasarruf kelimesini sözde bırakırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki lüks araçları ihale yoluyla satmaya devam ederek, hem sözde hem de özde tasarruf yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KİRALANAN ARAÇLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi kiralanan araçların hepsinin 2019 ve üzeri model olması istendi. 9 adet araçta ABS, klimalı ve en az 1598 cc motor kapasiteli, en az 115 hp, otomatik 7 vites, geri görüş kameralı, Bluetooth'lu ve sedan olması talep edildi. Araçlarının 25'inin gri renkli, 5'ünün beyaz renkli olması gerektiği belirtilerek aynı özellikler sıralandı. Geriye kalan 24 aracın ise 4X4 arazi aracı olması istenerek, “En fazla 1000 km., 1450-1600 cc motor kapasiteli, en az 110 hp gücünde, manuel 6 vites, 4X4, klimalı olacak, araçlarda ABS ve park sensörü olacaktır.

Ayrıca bu araçlar cep telefonu kullanımından etkilenmeyecek ve kablosuz telefon ile görüşmeye imkân verecektir. Araçların tamamı kauçuk paspaslı ve cam filmli olacaktır. Araçlar beyaz renkli olacaktır. Bu gruptaki araçlardan 1 tanesi ise 2018 model ve üzeri, en fazla 20 bin km., en az 235 hp motor gücünde, 4X4 tahrikli otomatik 8 vites, klimalı, araçlarda ABS ve park sensörü olacaktır” denildi.