Trafikte çıkan kavgada silahını çeken polis dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezindeki Atatürk Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. S.Ö. isimli polis memurunun kullandığı otomobil ile yabancı plakalı bir başka otomobil hafif hasarlı trafik kazasına karıştı.

Taraflar kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili tartışırken, trafikte yoğunluk oluştu. Aynı caddede galericilik yapan Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş ise araçlarda önemli bir hasar olmadığını belirterek yolun trafiğe açılmasını istedi. Ancak bu kez polisle, galericiler arasında tartışma başladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlarda görüntü de çeken tanıkların anlatımına göre, küfür ve hakaretlerle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada silahına sarılan polis memuru uyarı amaçlı yere ve havaya ateş açtı. Bir süre sonra da iki esnafı hedef alarak vücütlarının değişik bölgelerinden vurdu. Yedek şarjörü de kullanan polis memurunun, yaralı esnafın başında beklediği ve telefonla arama yaptığı anlar kayıtlara yansıdı.

7 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Olay yerine çok sayıda özel tim ve polis sevk edilirken, polis memuru S. Ö. gözaltına alındı, yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 kurşun yarası olan Mustafa Şahin kurtarılamadı. 3 kurşun yarası olduğu öğrenilen Mehmet Yıldızbaş’ın tedavisi sürüyor.