Trump’a kızıp köprüyü kapatmıştı. İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da 18 Ekim gecesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarına sinirlendiği için aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında durdurarak elindeki silahla araç geçişini engelleyen Bülent A. (45) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, alkollü olan Bülent A.'nın köprüde aracıyla durduğu, araçtan inerek eylem yapmaya çalıştığı belirtildi.

SİLAHI DENİZE FIRLATMIŞTI

İddianamede, Bülent A.'nın köprüyü ortalayacak şekilde aracını park edip durduğu, bagajdan silah çıkarttığı, elindeki silahı sallayarak araçları durdurmaya çalıştığının anlatıldığı iddianamede, aracından çıkardığı piknik tüpünü de yere koyduğu ifadelerine yer verildi. Silahı başına doğrultarak beklediğinin kaydedildiği iddianamede, yaklaşık bir saat süren müzakere neticesinde şüphelinin silahı denize fırlattığı ve olayın son bulduğu belirtildi.

‘TRUMP'I PROTESTO ETMEK İÇİN…'

Bülent A.'nın ifadesinde alkollü olması etkisiyle aracını köprü üzerine anlattığı, ABD Başkanı Trump'ın ‘Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracından indiğini söylediği belirtildi.

İddianamede, Bülent A'nın ifadesinde “Aracımın bagajında bulunan ve küçük oğluma ait oyuncak tabancayı elime aldım. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Araçları durdurmaya çalışmadım. Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Ben bir müddet daha oyuncak silahla sloganlarımı devam ettirdim ve özel harekat polislerinin geldiklerini gördükten sonra silahı denize attım. Oyuncak silahı denize atmamın sebebi, silahın polisler tarafında gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti” diyerek pişman olduğunu söylediği anlatıldı.

SAVCILIK: OYUNCAK SİLAH OLSA DA PANİK YARATTI

Savcılık, Bülent A.'nın elinde tabancanın oyuncak olduğu kabul edilse bile halk arasında korku ve panik yarattığını kaydetti. Bülent A.'nın araçtan çıkardığı piknik tüpünü patlatmakla tehdit ettiği, eylemin suçun gerçekleşmesi için elverişli hareketler olduğu ifadelerine yer verildi.

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6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık Bülent A.'nın “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bülent A. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan Bülent A. bir süre önce serbest bırakılmıştı.