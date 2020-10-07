TTB’den ek ödeme açıklaması

TTB Merkez Konseyi yaptığı yazılı açıklama ile Sağlık Bakanlığı'ndan ek ödemelerin acilen yatırılmasını talep etti.

Covid-19 pandemisi süresince hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının fiziksel, psikolojik ve mesleki olarak en zor süreci yaşadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Hekimler ve sağlık çalışanları en fazla hastalanan ve vefat eden meslek grubu olmuştur. Ekonomik ve özlük haklarımız her geçen yıl giderek artan oranda erozyona uğramıştır. Pandemi sürecinde de en fazla çalışan ve en fazla risk alan meslek grubu olarak bu kadar çalışmamızın karşılığı hiçbir anlamda Sağlık Bakanlığı tarafından takdir edilmemiştir.”

SAĞLIKTA PERFORMANS SİSTEMİ KALDIRILMALI

Açıklamada, sağlıkta performans sisteminin hekimliğin ve sağlığın ruhuna aykırı olduğuna yer verilen açıklamada, sisteminin en kısa zamanda kaldırılması istendi.

Medya üzerinden dile getirilen ek ödeme miktarlarının gerçeği yansıtmadığı ve sınırlı ödemelerin emekliliğe katkı sunmadığına dikkat çekildi.

Hekim ve sağlık çalışanlarının emeği ve alın terinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak yeni bir maaş ve ödeme sistemine geçilmesi ve herkese hak ettikleri yıpranma paylarının verilmesi talep edildi.

ADALETLİ VE EŞİTLİK İLKESİNE GÖRE YAPILMADI

TTB Merkez Konseyi açıklamasında ek ödemelerle ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

*En son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ek ödemeler adaletli ve eşitlik ilkesine göre yapılmadığı gibi birçok sağlık kurumunda henüz ek ödemeler yatırılmamıştır.

*Bir taraftan fiziksel, psikolojik ve mesleki yıkıma uğrayan hekim ve sağlık çalışanları şimdi de ek ödemelerin ödenmemesi sonucu ekonomik olarak da tükenmişlik sınırına itilmektedir.

*Hekimler ve sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığı'ndan en azından sözü edilen ek ödemelerin acilen yatırılmasını talep ediyoruz.

ŞEHİR HASTANESİNDE PROTESTO

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz mayıs ayında açılışını yaptığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki hekimler, dün haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığını ve hastane yönetiminin geçmiş aylarda yapılmayan ek ödemelerle ilgili de garanti vermediğini belirterek hastane içinde protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti. Protesto iki gün devam etmişti.