Tunç Soyer: Hastanelerde yığılma var, herkes gönüllü karantinayı başlatsın

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı dördüncü birleşimi Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, corona virüsü salgınına dikkat çekti. Soyer, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de virüsün ciddi bir tırmanış içerisinde olduğunu vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÇOK KRİTİK”

İzmir'de özellikle deprem sırasında yaşananlar nedeniyle önlemlere çok fazla dikkat edilemediğine değinen Soyer, “Bu süreç salgının yayılım hızını arttırdı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de çok ciddi bir artış var. Önümüzdeki günler çok kritik” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRMAK MECBURİYETİNDEYİZ”

Okullarda ara tatilin başladığını hatırlatan Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Ailelere rica ediyorum, bunu bir tatil olarak görmesinler ve zorunlu olmadıkça çocuklarını evden dışarı bırakmasınlar. Genel olarak da zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın ve gönüllü bir karantina uygulamalarını rica ediyorum.

*Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var. Çok ciddi bir yayılma hızı ve hastamız var.

*Hastanelerde yığılma var. Kısacası İzmir'de özellikle önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetindeyiz. İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın.

TÜRKİYE’DE TABLO AĞIRLAŞIYOR

Ülke genelinde de corona virüsü etkisini her geçen gün artırıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 16 Kasım Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybederken 3 bin 316 yeni hasta tespit edildi.

Ülkedeki toplam hasta sayısı 417 bin 594’e çıkarken toplam vefat sayısı da 11 bin 601’e yükseldi.