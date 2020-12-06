Tunceli’de kutsal kabul edilen “Hızır’ın Keçisi” avlanma iznine tepki

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’nün, ABD'li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose’ye 7-13 Aralık’ta Tunceli'de 1 adet dağ keçisini vurması için izin vermesi tepkiyle karşılandı. Hoose’nin Tunceli Salördek'te dağ keçisini avlayacak olmasına tepki gösteren Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, avlanma izni kararını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ise dağ keçilerinin avlanmasına izin verilmesini inançlarına saygısızlık yapıldığını ifade etti.

ABD'Lİ VATANDAŞ DAĞ KEÇİSİ AVLAYACAK

Geçtiğimiz Temmuz ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için ihale açmıştı. Kamuoyundan yükselen tepkiler sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü geri adım atmış, 17 dağ keçisinin avlanması ile ilgili yapılacak olan ihalenin iptal ettiğini duyurmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu kez başka bir skandala imza attı. Antalya merkezli Caprinae Travel isimli firmanın başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü dağ keçilerinin avlanması için ABD'li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose isimli kişiye izin verdi.

1 HAFTA İZİN VERİLMİŞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan izin belgesine göre söz konusu av 7 Aralık tarihi ile 13 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Tunceli’de halkın kutsal saydığı ve Hızır’ın keçisi olarak bilinen dağ keçilerinin avlanmasına ilişkin verilen bu izin oldukça tepki çekti.

“İNANCIMIZA SAYGISIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Dağ keçilerinin avlanması için çıkarılan izne tepki gösteren CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, dağ keçilerinin Tunceli halkı için kutsal olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi;

“Bizim özellikle inancımızın kutsal olarak atfettiğimiz dağ keçilerinin avlanmasını doğru bulmuyoruz. Elbetteki bize göre kutsal olan bu dağ keçilerinin birileri için önemi olmayabilir ama bu bizim toplulumuz için gerçekten önemli bir değerdir. Bu keçilere yörede hızırın keçileri olarak bilinir. Dolayısıyla halkımızın keçilerin başka şehirlerden yada ülkelerden gelen kişilerin bu keçileri avlamasına çok büyük tepki duyar. Halkın bu hassasiyetinin üzerine çok fazla gidilmesi doğru değildir. Bu avlanmalar bizleri rencide ediyor, inancımıza bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda biz sayın valimizden dağ keçilerinin avlanmasının yasaklanmasını talep ediyoruz.”

“HUKUKSAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünün verdiği av izninin iptali için hukuksal başvurularını yapacaklarını belirten Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, “Nesli tehlike altında olan ya da uluslararası hukuksal mevzuata göre koruma altında bulunan türlerin yaşam alanlarında silah patlatılması yasak. Bu hayvanların yaşam ve üreme alanlarında insan etkileşimine müsaade edilmesi de yasak. Yani bırakın avlanmayı bu alanlara girilmesi bile suç teşkil ediyor.

Netice itibariyle Türkiye olarak tarafı olduğumuz bir sözleşme var. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi. Bu sözleşmenin ek 2 listesinde koruma altına alınması gereken türler bunlar. Bu uluslararası yükümlülüklerin ihlali anlamına gelir. Burada yapılacak işlemlerin derhal iptal edilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili de hukuksal başvurularımızı yapacağız. Daha öncesinde açılmış davalarımız devam ediyor. Biz bölgemizde özellikle kara avcılığı hükümlerine göre yapılan avcılık faaliyetlerinin tümünün ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu yaban keçileri yörenin de kutsal değerleri. Bu inançsal yapıya da uygun davranmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.