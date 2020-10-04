Türk Tabipleri Birliği duyurdu: Dr. Nevzat Açık corona nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınının başından itibaren 7 aydır ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarından gelen kötü haberler sıklaştı. Türk Tabipler Birliği(TTB) corona virüse yakalanan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

“BİR ARKADAŞIMIZI DAHA KAYBETTİK”

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Elazığ’da görev yapan meslektaşımız Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık bu akşam COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

29 Nisan'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronadan etkilenen sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu duyurmuştu. Koca, “Yani 1 milyon çalışanımız içinde 7 bin 428 kişi enfekte, ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın” ifadelerini kullanmıştı.

TTB, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINI DUYURMUŞTU

Türk Tabipler Birliği (TTB) de 23 Eylül'de, Covid-19 salgınının altıncı ayının geride bırakılmasıyla yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısının 43'ü hekim olmak üzere 100'e yükseldiğini açıklamıştı.

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