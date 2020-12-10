Türkiye, en çok vaka sayısına sahip 8. ülke oldu

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye’deki corona virüsü salgınına ilişkin son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif vaka sayısının 1,5 milyonu aştığını belirterek “Günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefat sayısında yüzde 55’den fazla artış görüyoruz. Ülke genelinde yatan hasta sayılarımız artmakla birlikte, bazı illerimizde bu daha belirgin” ifadesini kullanmıştı.

Gazetecilerin salgına ilişkin sorularını da yanıtlayan Koca, “Yarından itibaren de geçmişe dönük 29 Temmuz’dan itibaren tabloda bugüne kadar olan vaka sayılarının da toplu bir şekilde tabloda vermiş olacağız” demişti.

Sağlık Bakanlığı ise bugün, son 24 saat içinde 30 bin 424 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayarak toplam vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın toplam vaka sayısını açıklamasının ardından Türkiye, dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip 8. ülke oldu. Daha önce bildirilen hasta sayısı nedeniyle Türkiye, 20. sıralarda yer alıyordu.

Worldometers’in verilerine göre, dünya üzerinde en çok vaka sayısına sahip ülke ABD. ABD’de toplam 15 milyon 872 bin 400 vaka bulunuyor. Coronadan kaynaklı can kaybı ise 297 bin 632.

ABD’yi ise Hindistan takip ediyor. Hindistan’da son 24 saat içinde 20 bin 966 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 9 milyon 783 bin 292’ye yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 270 artarak 142 bin 5 oldu.

Dünya genelinde en çok vaka sayısına sahip üçüncü ülke olan Brezilya’da ise 6 milyon 735 bin 373 vaka bulunuyor. Brezilya’yı takip eden Rusya’da ise 2 milyon 569 bin 126 corona virüsü vakası var.

Beşinci sırada yer alan Fransa’dan 2 milyon 324 bin 216 vaka bildirilirken, altıncı sıradaki Birleşik Krallık’ta 1 milyon 787 bin 783, yedinci sıradaki İtalya’da ise 1 milyon 787 bin 147 vaka bulunuyor. İtalya’nın ardından en çok vaka sayısına sahip ülke ise Türkiye.

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