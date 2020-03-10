Türkiye’de corona virüsü var mı? Corona virüsünde son durum nedir?

Corona virüsünde her geçen gün vaka sayısıyla birlikte hastalık nedeniyle ölümler de artıyor. Türkiye sınırlarına kadar yaklaşan ve İtalya, İran, Yunanistan, Lübnan gibi ülkelerde artış gösteren corona virüsü, 155 ülkeye sıçramış durumda. ‘Türkiye’de corona virüsü var mı?’ sorusu ise yanıtı en fazla merak edilen soruların başında geliyor. İşte corona virüsü ile ilgili son gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE VAR MI?

Corona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, henüz tespit edilmiş bir vaka bulunmadığı ancak hastalığın görülmesinin çok yüksek bir ihtimal olduğu açıklanmıştı.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Dünya genelinde 155 ülkede görülen corona virüsü yaklaşık 114 bin kişide tespit edilmiş durumda. Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı ise 4 binin üzerinde.

ALMANYA'DA İLK ÖLÜMLER DUYURULDU

Almanya'daki Corona virüsü vakalarından ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte AB içerisinde ölümlerin yaşandığı ülke sayısı 4'e çıkmış oldu. İngiltere'de ise virüs kaynaklı 4. ölüm gerçekleşti.

İSPANYA'DA OKULLAR TATİL

İspanya'da ise virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 28'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca başkent Madrid'deki okulların 15 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Okulların kapanmasından yaklaşık 1.2 milyon kişinin etkileneceği belirtildi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Slovakya hükümeti tarafından açıklanan tedbirlere göre ülkede yapılması planlanan spor ve kültürel etkinlikler 14 gün süreyle iptal edildi.

Öte yandan Amerikalı şarkıcı Madonna'nın Paris'te katılacağı gösterinin de iptal edildiği belirtildi.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

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