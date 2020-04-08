Türkiye’den 5 ülkeye daha sağlık malzemesi yardımı

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı.

Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirildi.

Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana’nın, ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var’ sözleri yer aldı.

YARDIMLAR ANKARA’DAN YOLA ÇIKTI

Ayrıca paketler üzerinde ‘Türkiye’den sevgilerle’ notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M’ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara’dan havalandı.

Uçak, önce Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine’ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

İSPANYA VE İTALYA’YA YARDIMLAR ELEŞTİRİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce de Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya da kargo uçaklarıyla tıbbi malzeme yardımı gönderilmişti.

Yapılan bu yardım, Türkiye’de hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu maske, tulum ve tanı kiti gibi tıbbi malzemelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle çeşitli çevrelerce eleştirilmişti. (DHA)