Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’den 5 ülkeye daha sağlık malzemesi yardımı

Türkiye, corona virüsüyle mücadele eden 5 ülkeye daha askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi. Daha önce de İspanya ve İtalya'ya yapılan tıbbi malzeme yardımı, Türkiye'de yeterli malzeme olmadığı gerekçesi ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Toplu alanlara maskesiz girişlerin ve maske satışının yasaklandığı Türkiye'de PTT üzerinden yapılacak ücretsiz maske dağıtımı da henüz gerçekleşmedi. 

10:51 -
Haberler Gündem
Türkiye’den 5 ülkeye daha sağlık malzemesi yardımı

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı.

Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirildi.

Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana’nın, ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var’ sözleri yer aldı.

Yardım kolileri askeri araçlarla havalimanına getirilerek kargo uçağına yüklendi. Foto: DHA

YARDIMLAR ANKARA’DAN YOLA ÇIKTI

Ayrıca paketler üzerinde ‘Türkiye’den sevgilerle’ notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M’ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara’dan havalandı.

Uçak, önce Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine’ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

Kargo paketlerinin üzerine cumhurbaşkanlığı forsu, ülkelerin bayrakları ve Mevlana’nın sözü yer aldı. Foto: DHA

İSPANYA VE İTALYA’YA YARDIMLAR ELEŞTİRİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce de Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya da kargo uçaklarıyla tıbbi malzeme yardımı gönderilmişti.

Yapılan bu yardım, Türkiye’de hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu maske, tulum ve tanı kiti gibi tıbbi malzemelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle çeşitli çevrelerce eleştirilmişti. (DHA)

Bosna Corona Cumhurbaşkanı İspanya İtalya Karadağ Kosova Makedonya Milli Savunma Bakanlığı Nice Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanlığı TAyyip Erdoğan TSK Türkiye uçak
Son güncelleme: 11:07 08.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more