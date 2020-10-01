Türkiye’den diplomatik mesaj! Açılışa bir tek o davet edildi!

TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılışında ilginç detay… ‘Özel gündem’le toplanan Genel Kurul’a her yıl yabancı ülkelerin büyükelçileri de davet edilirdi. Ancak bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle büyükelçiler davet edilmedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptığı sırada locada tek başına oturan bir isim dikkati çekti. O kişinin Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim olduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın konuşmasının büyük bir kısmını Ermenistan-Azerbaycan savaşına ayırırken, davet edilen tek büyükelçinin Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim olması, bir ‘mesaj’ olarak yorumlandı.