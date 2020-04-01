Türkiye’den İtalya ve İspanya’ya gönderilen yardım malzemelerinde dikkat çeken ayrıntı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, corona virüsünden her gün yüzlerce kişinin öldüğü İtalya ve İspanya’ya yardım yapılacağını açıklamıştı.

Bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa’da corona virüsünden en çok etkilenen İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB’ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK’ya ait uçak ile gönderilecek.” dendi.

Yardım malzemelerini iki ülkeye ulaştıracak olan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan saat 09.00 sıralarında havalandı.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının corona virüsünden korunmalarını sağlayacak ekipman ve tıbbi malzemenin yeterli düzeyde olmadığını belirterek, eksikliklerin tamamlanmasını istemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı yok.” demişti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YERİNE CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Bu arada yardım kolilerinin üstünde Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var… Karanlığın ardında nice güneşler var…” sözleriyle, her iki ülkeye mesaj gönderilirken, kolilerde Türkiye Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazdığı görüldü.