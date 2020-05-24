‘Tutkunlar Çetesi’nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, emniyet ekipleri sosyal medyada, R.E.’nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonunda polis, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik bu sabah, operasyon yaptı.

Baskın yapılan adreslerde 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Operasyonda çete lideri Yunus T. ile adamları H.B.T. ve O.D. gözaltına alındı. Haklarında ‘Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Hakaret’ suçlarından işlem başlatılan şüpheliler, sorguya alındı. Ö.E. adlı şüpheli ise aranıyor.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum’da korku salan ‘Tutkunlar Çetesi’ üyesi oldukları belirtildi. (DHA)