Tuzla’da helikopter destekli polis operasyonu

Operasyon, İstanbul Narkotik Polisi, Asayiş Şube ve Tuzla ilçe ekiplerince sokaklarda uyuşturucu satan ve aranan şahıslara yönelik dün saat 06.00'da başlatıldı.

30 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında, uyuşturucu satan 12 şüpheli ile hakkında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişinin kaldığı belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Polis helikopteri eşliğinde gerçekleşen operasyona özel harekat polisi de destek verdi.

“CİNAYET SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI”

Aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmada; cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranması bulunan Harun A., hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım eden Yusuf K., gasp suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Serdar K.' nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Diğer 14 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu sattığı belirlenen 12 şüpheliyle ilgili yapılan baskınlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise satışa hazır halde, farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 kurusukı tabanca ele geçirildi.

ÜÇÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun A., Serdar K. ile Özlem D. tutuklandı. İki şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.