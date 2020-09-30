‘Uçakta unutulan telefonları satıyoruz’ vurgunu! Taş ve hıyar gönderdiler!

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde, internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir suç şebekesini tespit etti.

“KAPIDA ÖDEME SEÇENEĞİ VAR” TUZAĞI

Altı ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şebekenin yöntemini ortaya çıkardı: Şebeke üyeleri belirledikleri kişilere önce “Bir havayolu şirketine ait uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz. İlginizi çekiyorsa lütfen arayın” şeklinde SMS atıyor. Geri dönüş yapan kişilere piyasa değerinin çok altında ürün sattıkları söyleniyor. “Kapıda ödeme seçeneğimiz var” denilerek müşterinin güveni kazanılıyor. Şebeke üyeleri ikna ettikleri kişilere kargoyla ürün gönderiyor. Ancak paketlerinden içinden ‘telefon’, ‘fotoğraf makinesi’ yerine ‘oyuncak’, ‘bitki çayı’, ‘taş’, ‘hıyar’ gibi ürünler çıkıyor.

ŞEBEKE LİDERİ BAŞKA BİR SUÇTAN CEZAEVİNDE

Kendilerini kamu çalışanı olarak gösteren olayla bağlantılı 30 şüpheli İstanbul, Konya ve Edirne’de farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonrası yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart, 50 bin TL, çeşitli ülkelere ait döviz, bahçıvan makası, çanta ve ayakkabı ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu belirlenen B.C.’nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanan zanlılar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. (DHA)