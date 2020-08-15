Üsküdar Belediyesi zabıtası vatandaşın boğazını sıktı

Üsküdar'da Acıbadem Gülistan Sitesi kentsel dönüşüm mağdurları, zabıta tarafından darp edildi. O anlarda bir Üsküdar zabıta memuru vatandaşın boğazını sıktı. Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

“KARARA RAĞMEN VATANDAŞIN EŞYALARINI GÖTÜRMEK İSTİYORLAR”

Site sakinlerinin avukatı Onur Cingil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acıbadem'de müteahhitçe mağdur edilen kentsel dönüşüm mağduru sakinleri Üsküdar Belediyesi sabahın 7:30'unda süre vermeden tahliye etmeye geldi. Yürütmenin durdurulması kararı! Karara rağmen vatandaşın eşyalarını götürmek istiyorlar! Bir defa da yıkmakla değil yapmakla anıl Sayın Türkmen” ifadelerini kullandı.

“HALKA DAVRANIŞLARI İŞTE BU”

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ve site sakinleri arasında yaşanan arbedenin görüntülerini de paylaşan Cingil, “Üsküdar ‘da sıradanlaşan Üsküdar Belediyesi terörü… Halka davranışları işte bu! Kadınlara gösterilen şiddet, bir kişinin yardıkları kaşı, Mahkeme kararına rağmen götürdükleri eşyalar ve yıktıkları bazı daireler… Tahliye ve yıkım durdu; Yürütmenin durdurulması cevap oldu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dün sabah 7.30 sıralarında yıkım kararıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Acıbadem Mahallesi'nde bulunan Gülistan Sitesi'ne çok sayıda ekiple gitti. Kentsel dönüşüm mağduru site sakinleri de yaşananlara tepki gösterdi

Bunun üzerine olay yerindeki ekipler vatandaşlara müdahale etti. Bu sırada Üsküdar Belediyesi'ne bağlı bir zabıta memuru da bir vatandaşın boğazını sıktı. Site avukatı Onur Cingil, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada tahliye ve yıkımın mahkeme kararıyla durduğunu duyurdu.