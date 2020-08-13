Vaka artış hızının önüne geçilemeyen kentte AKP’li başkandan ilginç yöntem

Normalleşme sürecinin ardından Konya'da corona virüs vakaları arttı. Vaka artışının önüne geçilememesi ve vatandaşların kurallara uymaması üzerine AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşları uyarmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

VATANDAŞLARI CANLI YAYINDA UYARDI

Şehir merkezinde Alaaddin Tepesi civarında yoğun olarak kullanılan bir otobüs durağındaki dijital ekran üzerinden canlı bağlantı yapan Başkan Altay, durakta bekleyen ve o civardan geçen Konyalılara seslenerek maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

“DAHA DUYARLI MÜCADELE EDİLMELİ”

Maske takmayan veya maskeyi uygun şekilde kullanmayan vatandaşları uyaran Altay, coronaya karşı hep birlikte daha duyarlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Başkan Altay'ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken uygulamayı beğendiklerini ve maske-sosyal mesafe kuralına riayet edeceklerini ifade ettiler.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’yı son 3 gün içerisinde vaka sayısı en çok artan ilk 5 şehir içerisinde gösterirken, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise kentte günlük vaka sayısının 500'ü bulduğunu öne sürmüştü.