Vakaların artışa geçtiği Karaman’da seferberlik ilan edildi!

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Atatürk Parkı’nda bulunan işyerlerinin dezenfekte çalışmalarından önce gazetecilere açıklamada bulunan Vali Işık,“Son zamanlarda Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de meydana gelen vaka sayısındaki artış nedeniyle valiliğimiz tarafından bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan ettik. Bu kapsamda valiliğimiz tarafından temin edilen dezenfektanlarla umumi açık yerleri yine valiliğimize bağlı müdürlüklerden sağlamış olduğumuz aletlerle ilaçlama yapıyoruz. Buna aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah corona salgınını kısa bir sürede Karaman’da istediğimiz seviyeye düşürerek yok edeceğiz” dedi.

“ÖNLEM ALMAZSAK ÖNÜNE GEÇEMEYİZ”

Düğün salonlarında vatandaşların kurallara tam olarak uymadığını ifade eden Vali Işık, şunları söyledi:

* Bugüne kadar düğün salonlarında yaptığımız denetimlerde hep uyarıcı şekilde davrandık. Tam olarak uyduklarını söylemek mümkün değil. Ancak bundan sonra cezai yaptırımlara da artık taviz vermeden başlayacağız.

* En kısa sürede onlara da bir çeki düzen vermeyi amaçlıyoruz. Yarından itibaren bir dizi tedbirler alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak nikâh tipine dönüş olabilir. Çünkü virüs toplu yerlerde bulaşıyor.

* Özellikle düğünler ve kafelerde sıkı önlemler almazsak biz bunun önüne geçemeyiz.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Corona virüsü kapsamında alınan tedbirleri yerlerinde kontrol eden Vali Işık, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda işletme sorumluları ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.