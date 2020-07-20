Vakaların arttığı Konya’da bir mahalle daha karantinaya alındı!

Normalleşme sürecinin ardından corona virüsü vaka sayıları artan ilk 5 şehir arasında yer alan Konya Seydişehir’de bir mahalle daha karantinaya alındı.

İki kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine Saraycık Mahallesi’nin karantinaya alındığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Şehir dışından gelen iki kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu mahallemiz küçük bir mahalle olduğu için ziyaretler gerçekleşmiş. Şu an testi pozitif çıkan kişilerle temaslı 30-35 kişi belirlendi. Mahallede bulaşı önlemek için karantina kararı aldık” dedi.

“ZİRAİ İŞLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLER”

Vatandaşların birbirlerine temasta bulunmadan zirai işlerine devam edebileceğini aktaran Tutal, “Mahallede vatandaşlarımız tarımla uğraşıyor. Köylülerimiz zirai işlerini temastan uzak bir şekilde sürdürebilir. Ayrıca şu an giriş ve çıkışlara kapatılan mahallemizde, vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA VAKA ARTIŞINDA 5 İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen gün illerdeki vaka oranlarına ilişkin tek tek bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 3 Günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın” paylaşımı yapmıştı.