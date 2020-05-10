Vali açıkladı: 5 gündür corona virüsü vakası görülmedi!

Vali Gürel, şunları söyledi:

* İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık.

* Hastanede şu an 8 vakamız kaldı.

* İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız.

“TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL”

Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, şu ifadeleri kullandı:

* Ancak tehlike geçmiş değil.

* İşin doğrusu bütün dünyada bitmesi gerekir ülkemizde bitebilmesi için.

* İlimizde de bitebilmesi için ülkemizde bitmiş olması lazım.

* Tedbirlerimizi son günlerde biraz daha artırdık.

* Özellikle bayram münasebetiyle anne babalarının yanına gelip onların elini öpmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha gelmeyin dedik.

* İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda gelip anne ve babalarının bayramlarını kutlarlar.

“9 KAYBIMIZ OLDU”

Şu ana kadar corona virüsü nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Gürel, şöyle konuştu:

* Şu ana kadar 9 kaybımız oldu.

* Onlar bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı.

* Bu kötü ortamı oluşturmamak için, can kaybı olmaması için hemşehrilerimiz gelmezler ise bizleri de mutlu ederler.

* Görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar. DHA