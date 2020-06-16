Vali kentteki corona vaka sayılarını açıkladı!

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Vali Aydın Baruş, Valilik toplantı salonunda ilimizin Koronavirüs durumu ve 2020 yılı Kayısı rekoltesi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

* Son günlerde ülke genelinde yaşanan artışın Malatya'da da olduğunu ifade ederek, 1 Haziran itibariyle yeni normal hayata geçildiğini anımsatan Vali Baruş. normal hayata geçiş sürecinde mutlaka kurallara uyulması gerektiğinin altını çizerek, aksi takdirde virüs ile yeniden yoğun bir mücadele sergilemek zorunda kalacaklarını söyledi.

* Sokağa çıkıldığında mutlaka maske takılması gerektiğini ifade eden Vali Baruş, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmesini istedi. Kalabalık ve sosyal ortamlarda mutlaka kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Vali Baruş, “Mümkün olduğunca evimize çabuk dönmeye çalışalım. Evimiz en güvenli ortamdır. Buna hep dikkat çektik şimdiye kadar. Diğer taraftan da hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. 14 gün kuralına uymalıyız” dedi.

* Malatya'da şu an 67 Covid-19 hastası olduğunu ifade eden Vali Baruş, hastalardan 29'unun hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. Hastanede bulunan hastalardan birinin yoğun bakımda, birinin ise entübe durumda olduğunu açıklayarak, 38 korona virüs hastasının ise evde takip edildiğini söyledi.

* Kentte vaka sayısının her geçen gün artma ihtimalinin de olduğunu vurgulayan Vali Baruş, “Eğer biz kurallara uymazsak, uyarıları dikkate almasak bu salgınla her an karşılaşma riskimiz var. Kapalı ortamlarda görüşmelerde mutlaka maske takılması gerekiyor. Sosyal hayatta da yapılan uyarılara mutlaka dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

* Vali Baruş ayrıca yakın zamanda kayısıda hasat döneminin başlayacağını ve dolayısıyla Güneydoğu illerinden geçici tarım işçilerinin kente geleceğini ifade ederek, bu konuda üreticileri uyardı.

* Bahçesinde geçici işçi çalıştıracak üreticilerin mutlaka İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurması gerektiğini ifade eden Vali Baruş, “Çünkü geçici işçilerimizin çalışma koşullarının sağlıklı olması gerekiyor. Hastalığın yayılımının azalması açısından bu süreci kontrol altına almalıyız. Çünkü virüsün yayılma hızı iller arasındaki iletişimin artmasına da bağlı” diye konuştu.