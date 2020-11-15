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Eski valilerden Refik Arslan Öztürk hayata veda etti

Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa'da valilik yapan Refik Arslan Öztürk hayatını kaybetti. Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen Öztürk 71 yaşındaydı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:37, 15/11/2020
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Eski valilerden Refik Arslan Öztürk hayata veda etti

Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fahri Öztürk'ün kardeşi, gazetemiz Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün ağabeyi Refik Arslan Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, bugün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen, bulunduğu illerden Ankara'daki toplantılara otobüsle gelip giden eski vali Refik Arslan Öztürk, bir süredir Göztepe Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım da Öztürk Ailesi'ni arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa’da valilik yapan Refik Arslan Öztürk 71 yaşındaydı.

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Yayınlanma Tarihi:07:24,
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