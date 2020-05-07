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Vali şehirdeki corona virüsü vakalarının çoğunun kaynağını açıkladı!

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hep birlikte mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınında; ilimiz vakalarının çoğu yasak olan taziye ziyaretlerinden kaynaklanmakta" dedi.

00:06 -
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Vali şehirdeki corona virüsü vakalarının çoğunun kaynağını açıkladı!

Bilmez, Twitter hesabından corona virüsü vakalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Bilmez, “Değerli hemşehrilerim, hep birlikte mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınında; ilimiz vakalarının çoğu yasak olan taziye ziyaretlerinden kaynaklanmakta, sosyal mesafe kuralına uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır. Lütfen iletişim araçlarını kullanalım” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği, İpekyolu ilçesi Ortanca mahallesindeki taziyeye katılan 6 kamu çalışanına idari yaptırım cezası verildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde Eralan ailesinden 4 Eraygen ailesinden de 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmıştı.

* Mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten de görevden alınmıştı.

* Bugün sağlık ekipleri tarafından yapılan taramalarda vaka sayısının 15'e çıktığı mahallede, taziyeyi kurup yemek veren taziye sahibi ile taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafeyi ihlal etmelerinden dolayı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

* Ayrıca sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda taziye sahibi ile taziyeye katılan bir sağlık çalışanın da Covid-19 testleri de pozitif çıktı.

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