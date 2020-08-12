Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak’ta meydana geldi. Baba Şeref Polat’ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi.

MİRASIN BÜYÜK KISMINI TOLGA POLAT’A VERMEK İSTEDİ

Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat’ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat’a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı.

Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp, önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNE İLE AVUKAT OĞLU ÖLDÜ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

TESLİM OLDU

Olayın ardından Vali Yardımcısı Tolga Polat, polis ekiplerine teslim oldu. İkbal Polat ve oğlu Altuğ Polat’ın cansız bedenleri ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada anne ile oğlunun yakınları, gözyaşı döktü. Vali Yardımcısı Polat’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EV MÜHÜRLENDİ

Cinayetin işlendiği apartmanın 6´ncı katındaki dairenin kapısı mühürlendi. Öte yandan Tolga Polat´ın kardeşi Altuğ Polat´ı kaçmaya çalışırken tabancayla vurduğu merdiven dairesinde de kan izlerinin olduğu görüldü.

Baba Şeref Polat, apartmandan çıktığı sırada sorulara cevap veremedi. Polat’ın yanındaki yakını Alper Okan, “Ayrıntılarını bilmiyorum. Kendisi yoğun çalışan biriydi. Hepimiz zaman zaman bunalıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin” diye konuştu.