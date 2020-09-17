Vali’den izolasyonu ihlal edenlerle ilgili sert açıklama: Taksirle adam öldürme suçudur

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde eş zamanlı başlatılan corona virüsü tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır’da Vali Münir Karaloğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, yaptıkları denetimle amaçlarının vatandaşta bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Vatandaşların belirlenen kurallara tam olarak uymadıklarını belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi;

*Mücadele önemli, hala mücadele bitmiş değil. Kurallara uymaya devam edeceğiz. Zaman uzadıkça maalesef vatandaşımızda bir bezginlik bıkkınlık var, ama mutlaka aşmalıyız.

KURALLARA UYULMUYOR

*Yaptığımız incelemede maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık. Pazarda hala vatandaş seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil.

*Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, ne olur hem kendiniz için hem sevdikleriniz, hem de toplum için konan kurallara uymaya devam edelim.

GENELGEYİ HATIRLATTI

İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşların İçişleri Bakanlığının genelgesiyle artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına konulduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, bilerek ve isteyerek bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkmasının ‘taksirle adam öldürme’ suçu olduğunu ifade etti.

İzolasyonu ihlal edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı;

*İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesiyle izolasyona uymayan vatandaşları artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına alıp izolasyon sürelerini o yurtlarda tamamlattırıyoruz.

*Eğer bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmışsa veya pozitif birisiyle temas halindeyse, 10 günlük izolasyon süresini evinde tamamlaması lazım.

*Eğer bunu ihlal ediyorsa ve biz bunu tespit etmişsek vatandaşımızı yurda götürüyoruz. İzolasyon süresini orada tamamlattırıyoruz ve masrafı da kendisinden tahsil ediyoruz. Vatandaşımızın bu duruma düşmemesi için mutlaka izolasyon sürecinde evinden çıkmaması lazım.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR

*Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması ‘taksirle adam öldürme’ suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz.

*Onun için ne olur vatandaşımız, hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysunlar, bize yardım etsinler. Bakın sağlık teşkiklatımız Mart ayından bu yana ayakta 24 saat sistemiyle çalışıyorlar, artık onlar da çok yoruldu. DHA

BAKANLIK KARAR ALMIŞTI Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığını hiçe sayan sorumsuzlara karşı harekete geçen valilikler bu kişilerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti. Valiliklerin tek tek aldığı bu karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilin tamamında yürürlüğe konulmuştu. Genelgede ayrıca izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı da belirtilmişti.

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