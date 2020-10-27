Valilikten yeni corona tedbirleri: Ameliyatlar ve muayeneler durduruldu

Sakarya Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 26 Ekim’de Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığını duyurdu. Valilik, bu kapsamda corona virüsü salgınına karşı yeni tedbir kararlarının alındığını duyurdu.

“MHRS RANDEVUSU OLANLAR HASTANELERE ALINACAK”

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

* 02/11/2020 tarihinden itibaren Yenikent Devlet Hastanesi'nin ‘Pandemi Hastanesine’ dönüştürülerek tüm ameliyatların durdurulması, Sağlık Kurulunun kapatılması (aynı hizmetin SEAH ve Toyota-Sa Acil Yardım Hastanelerinde devam edilmesi), Tozlu Semt Polikliniği hariç tüm poliklinik muayenelerinin durdurulmasına,

* Tüm Özel Hastanelerde, gerektiğinde %25 kapasitelerini (Servis ve varsa yoğun bakım) Covid-19 hastaları için kullanılmak üzere hazırlık yapılmasına,

* Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde acil ameliyatlar, onkolojik ameliyatlar ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek olan ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulmasına,

* Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel, cerrahi, dahili branşlardaki tüm Akademisyenlerin pandemi sürecinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hastanelere görevlendirilmelerine,

* Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlilerinin pandemi sürecinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyaç duyduğu pandemi kliniklerinde görevlendirilmelerine,

* Poliklinik hastalarından sadece MHRS randevusu olanların hastanelere alınması, çok zorunda olmadıkça refakatçi kabul edilmemesine,

* Elektif ameliyatların kısıtlanması ve randevusuz hasta bakılmaması sonucu mesaileri azalan tüm sağlık personelinin Başhekimlerin uygun gördükleri alanda çalıştırılmalarına,

* Sakarya İlindeki Kamu, Özel tüm Hastanelerde ziyaretçi kısıtlamasına kesinlikle uyulmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

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