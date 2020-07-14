Van Gölü’nde telaşlandıran görüntü!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan dolu ve yağmur sonrası yaşanan sel felaketi sonrası birçok tarım arazisi sular altında kalmıştı. Selin etkili olduğu Yeniköprü Köyü Deresi ve Saka Köyü Deresi'nin Van Gölü'ne dökülmesiyle sahillerde renk değişikliği yaşandı.

İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hattın göle dökülen sel suları sonrası rengi değişirken, ortaya çıkan görüntü ise havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan, kara yolunu kullanan sürücüler ise rengi değişen sel sularının oluşturduğu görüntüyü şaşkınlıkla izledi. İHA