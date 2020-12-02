Vatandaşın hali

Fahrettin ÖZTÜRK – Batuhan SERİM

Coronavirüse yakalanan ya da temaslı oldukları için durumlarından şüphe eden vatandaşlar İstanbul Avrupa yakasında özellikle Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlardan bazıları ilk, bazıları ikinci testi yaptırdıklarını söylüyor. İkitelli'de ayakkabı ustası olan bir kişi, iyileşip iyileşmediğini kontrol ettirmek için 4. kez test yaptırmaya geldiğini ifade etti. Aynı vatandaş işe gidiş gelişlerde toplu taşımayı kullandığını anlattı.

ÖLÜM SAYISI 2 KATI OLDU

Sağlık çalışanları kuyruğu eritmek için ellerinden geleni yapıyor, ancak kuyruklarda sosyal mesafe ihlal ediliyor. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de test durumu gözlemlendi. Bu iki hastanede durum biraz daha sakindi. İstanbul'daki gasilhanelerde yaşanan yoğunluk korkuttu. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü Küçükçekmece Gasilhanesi'nde yoğunluk oluştu. Geçen yıla göre ölüm sayısının iki katına çıktığı kentte gasilhane görevlileri defin işlemleri için bekleyen ailelerin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Vatandaşlardan bazıları ise cenazelerini bölgedeki mezarlıklara defnediyor, bazıları da belediye yardımıyla memleketlerine gönderiyor.

HAYAT KUYRUĞU

Corona salgını yüzünden vatandaş perişan… Bir yanda, pandemide ağırlaşan geçim şartları diğer yanda hastalık korkusu, milyonları köşeye sıkıştırmış durumda.

Virüs kaptığından şüphelenen vatandaş, özel hastaneye gücü yetmediği için soluğu devlet hastanesinde alıyor. Corona testi için saatlerce bekliyor…

ÖLÜM KUYRUĞU

Pandemide ikinci dalga vurdu. Vaka, hasta ve ölüm sayılarında büyük artış var. Başta İstanbul olmak üzere, pek çok şehirdeki gasilhanelerde yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul Küçükçekmece'deki gasilhanedeki görevliler, defin işlemlerine yetişmeye çalışıyor. Bina önündeki sıra sıra tabutlar korkutucu tabloyu gösteriyor.