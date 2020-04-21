Vefa Grupları’nda görevlendirilmişti… Okul müdürü ‘corona’dan hayatını kaybetti

Corona virüsü salgınıyla mücadale kapsamında İçişçleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarını yasaklamış ve bu yaş grubunda olanların ihtiyaçlarının ise Valilikler koordinasyounda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına karar vermişti.

KAYMAKAMLIK BİNASINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Küçükçekmece Kaymakamlığı’nda gelen taleplerin onaylanması aşamasında görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu’ya 15 gün önce corona virüsü tanısı konuldu.

Bir süre evinde karantida kalan Mutlu, şikayetlerinin artması üzerine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Mutlu, 20 Nisan’da hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Cemil Mutlu’nun eşinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.



”UZMANLIK ALANIMIZA UYGUN OLMAYAN GÖREVLENDİRMELER”

Eğitim Sen, gerekli eğitimlerin verilmeden öğretmenlerin ve memurların Vefa Sosyal Destek Grupları’nda görevlendirilmelerinin büyük risk taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

* İstanbul Küçükçekmece’de Vefa Grupları’nda görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu arkadaşımızı kaybetmemiz, aynı grupta yer alan başka bir okul müdürü arkadaşımıza daha corona virüsü tanısı konulması haftalardır yaptığımız uyarılarımızın haklılığını kanıtlamaktadır.

* Uzmanlık alanımıza uygun olmayan görevlendirmeler hem eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın hem de tüm yurttaşların sağlığını riske atmaktadır. Mesleki formasyonumuza uygun olmayan görevlendirmelere kamu yöneticileri bir an önce son vermelidir.