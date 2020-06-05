Verilen sözlere rağmen maden işçileri işten çıkartıldı!

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maaşlarını alamadıkları ve sendikalaşmalarına izin verilmediği iddiasıyla yerin 140 metre altında eylem yapan işçilerin işten çıkartıldığını açıkladı.

Ceylan, işçilerin SGK İşten Çıkarma Bildirim Kodları listesindeki SGK-29 kodu (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış) ile işten çıkartıldığını belirterek şunları söyledi:

”Eylem esnasında Sayın Vali ve Yenice Kaymakamı tarafından işçilere ücretlerinin ödeneceği ve çalışma koşullarının düzeltileceği sözü verildi. Devletin sözüne güvenen işçiler 3 Mart’ta eylemlerini sonlandırdı. Emeğinin karşılığını istemek devri iktidarınızda ahlaksızlık olarak mı nitelendiriliyor? Kimdir bu şirketin arkasındaki güç?”

SORUNLARININ ÇÖZÜLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninde çalışan işçiler, 4 aydır maaşlarını alamadıkları ve sendikalaştıkları için 10 işçi arkadaşının haksız yere işten çıkartıldığı gerekçesi ile 26 Ocak'ta eylem yapmaya başlamıştı. Maden şirketiyle yapılan görüşmeler neticesinde 8 gün süren eylem sonlanmıştı.

Dev Maden Sendikası, işçilerin eylemini verilen sözler üzerine sonlandırdıklarını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

”Maden isçilerinin direnişi bugün yapılan etkinliğin ardından kaymakamın yeniden yer altındaki işçi arkadaşların temsilcileri ile görüşüp işçi alacaklarının bugün ödemesi yapılan ocak ayı maaşı ile önemli bir kısmının ödendiğini geriye kalan alacaklardan şubat ayı maaşı kıdem tazminatı vb alacakların da bir ay içerisinde ödeneceğini söyleyerek bu sözün takibini Çanakkale valisi ve yetkili bakanların yapacağını belirtmiştir. Direnişteki arkadaşlarımız bu taahhüdü teminat sayarak direnişi sonlandırma kararı almıştır. Sendika olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.”