‘Ya Kanal Ya İstanbul’ yürüyüşü düzenlendi!

Kanal İstanbul’a karşı çıkan gönüllülerin oluşturduğu sivil toplum örgütü Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, ‘İki Deniz Arasında Kanal Değil Yürüyüş Olur’ adıyla düzenlenen ikinci yürüyüşünü bugün gerçekleştirdi.

Küçükçekmece tarihi köprüsünde saat 14:30’da toplanan gönüllüler, etkinlik boyunca yaklaşık 4 km yürüdü. Kanal İstanbul projesinin geçtiği güzergahta düzenlenen yürüyüşte bu sefer yeni bir rota eklenerek, Yarımburgaz Mağaraları’nda yürüyüşün tamamlanması planlandı.

“SALGINA RAĞMEN İPTAL EDİLMİYOR”

*Pandemide biz yaşam onlar rant peşinde” diyen sivil toplum örgütünün ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

*Kanal projesi salgına rağmen iptal edilmiyor. Bu katliam projesine ayrılacak para Covid-19’la mücadeleye ayrılabilirdi ancak iktidar sermayedarların kârını düşündüğü için salgın boyunca alelacele plan düzenlemeleri yaptı.

*Bu kanalın bir rant projesi olduğunu defalarca söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Pandemi öncesi başladığımız “İki deniz arasında kanal olmaz yürüyüş olur” etkinliklerine bu defa kanalın yok edeceği mahallelerin içinden geçerek yeni bir rota ekliyoruz.

“EVİNİZİ BOŞALTIN”

Yürüyüşe katılan bir Bayramtepe Mahallesi sakini, “Yaşadığımız mahallenin bir tarafı duble otoyol, bir tarafı da Kanal İstanbul’un geçtiği bölge. Daha geçtiğimiz günlerde komşularımıza ‘7 gün içerisinde evlerinizi boşaltın’ diye tebligat geldi. Hem evde kal Türkiye, hem 7 gün içinde evini boşalt Türkiye. Nasıl olacak bu iş?” diye konuştu.

“BİZE BİÇİLEN DEĞERİN METREKARESİ…”

İç-Dış Kumsal Mahallelerinde yaşayan bir kişi, “40-50 yıldır bize sitede değer biçilen metrekaresi 5 milyar sadece. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim yerimiz çok değerli. Çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“21 KİŞİ ARSA ALMIŞ”

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nin bir sakini ise, “Arnavütköy Tayakadın Mahallesi’nde 21 kişi arsa almış ama bunu hiç kimseye sormadan 1 kişinin üstüne satış yapmışlar. Biz dava açmak istiyoruz. Arsalarımızı gasp etmişler” dedi.

Yürüyüşçüler sosyal mesafe düzenine ve maske kuralına riayet etti. Yürüyüş sırasında belirli noktalarda sağlıkçılar tarafından ateş ölçümleri yapıldı.