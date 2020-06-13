Yağışlı hafta sonu geldi! Sağanak yağışlar ne zaman bitecek?

Meteoroloji’nin hafta başında uyardığı yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları bir miktar düştü ve sağanaklar başladı. Tahminlere göre yağışlar pazartesi gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE SAĞANAK YAĞIŞ

Birkaç gün önce başlayan yerel sağanaklar yurdu etkilemeye devam ediyor. Tahminlere göre yurdun büyük bölümü yağışların etkisi altında kalacak. İstanbul, Ankara, İzmir’de hafta sonu boyunca yağmur bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege(Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.