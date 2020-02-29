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Yağışlı hafta sonuna dikkat! Yeni haftada bahar hissedilecek…

Türkiye hafta sonuna yağışlarla giriş yaptı ve bugün yurdun büyük kısmında yağmur bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarından itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek ve yurt genelinde güneş gözlenecek. İşte tahminlere göre hava durumu detayları...

11:55 -
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Yağışlı hafta sonuna dikkat! Yeni haftada bahar hissedilecek…

Hafta sonunun ilk günü yağışlarla geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

YENİ HAFTA GÜNEŞLE GELECEK

Pazar gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar yerini güneşli bir havaya bırakacak. Pazartesiden itibaren Türkiye genelinin haftayı güneşli bir havanın etkisi altında geçirmesi bekleniyor.

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