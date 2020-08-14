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Yakalanacağını anlayınca polise ateş açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde aranması bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca polise ateşle karşılık verdi. Özel harekat şahsın saklandığı eve operasyon düzenlerken, gecenin karanlığından faydalanan şahsın kaçtığı öğrenildi.

07:42 -
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Olay, Kadıköy Mahallesi’nde  meydana geldi. Polis ekipleri tarafından aranan S.E. için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri gören şahıs yakalanacağını anlayınca bulunduğu evin çatısına çıkarak polise ateş açtı.

Şahsı yakalamak için olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Şahsı teslim etmek istemeyen yakınları polise direnirken, polis ekipleri şahsın yakınlarına müdahale etti. Polis Özel Harekat ekipleri şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.

Evin çevresindeki sazlık alanda Polis Özel Harekat ekipleri termal kamera ile tarama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekipler şahsın bulunduğu binaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şahsa rastlanılmadı.

Gecenin karanlığı ve apartmanın bulunduğu evin çevresinin sazlık alan olmasından yararlanan S.E. izini kaybettirdi. Polis ekipleri şahsı bulmak için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

aydın Emniyet Kadıköy operasyon ÖZEL HAREKAT Polis
Son güncelleme: 07:54 14.08.2020
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