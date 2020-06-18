Yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez corona çıktı!

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana İran'dan Türkiye'ye geçmek isteyen yaklaşık 10 bin göçmenin girişi engellenirken, yaklaşık 4 bin düzensiz göçmen ise yakalandı. Yakalanan göçmenler 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina sonucunda corona virüsü vakasına rastlanmadığı için ya sınır dışı edildi ya da çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine gönderildi. Bugüne kadar yakalanan düzensiz göçmenlerde hiç corona virüsü vakasına rastlanmamıştı.

İLK KEZ POZİTİF VAKAYA RASTLANDI

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu hafta Van’da yakalanan ve karantinaya alınan düzensiz göçmenlerden birinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan göçmen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında tedavi altına alındı.

Geri kabul merkezinde corona virüsü testi pozitif çıkan düzensiz göçmen ile temaslı kişiler de izole edilerek karantinaya alındı.

İran üzerinden Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenleri, gitmek istedikleri yerlere götürmek için göçmen kaçakçılığı yapanlar, salgınla mücadelede büyük çaba harcayan Van'da, halk sağlığını tehdit ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler karantinaya alınıyor. Ancak Van şehir merkezine gruplar halinde bırakılan düzensiz göçmenlerin içinde, corona virüsü salgını bulaşmış kişilerin olma ihtimali yüksek.

Göçmen kaçakçılığı yaparak kendi kazancını düşünenler, halk sağlığını hiçe sayarak, salgın riski yüksek olmasına rağmen düzensiz göçmen kaçakçılığı yapmaya devam ediyor.

“GÖÇMEN KAÇAKLARINI İHBAR EDİN”

Yakalanamayan düzensiz göçmenler nedeniyle corona virüsü salgınını yayma riskine karşı, kaçakçılık yapanların engellenmesi ve ihbar edilmesi büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, “Yakınlarına ve sevdiklerine corona virüsünün bulaşmasını istemeyenler göçmen kaçakçılarını ihbar etsin” dedi. (İHA)

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