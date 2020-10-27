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Yanan ekmek teknesini gözyaşları içerisinde izledi: Ölmekten öte bir şey

 E-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan minibüsün motor kısmında bir anda dumanlar yükseldi.  Alevlere teslim olan minibüsünü gözyaşlarıyla izleyen sürücü kendisini teselli etmeye çalışanlara, "Ölmekten öte bir şey, Çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim" dedi.

Güncellenme: 16:45, 27/10/2020
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Olay, E-5 karayolu Maltepe civarında saat 14.00 sıralarında yaşandı. Panelvan tipi minibüsüyle yolda seyir halinde olan İrfan Özyürek, aracın motor kısmında dumanlar yükseldiğini fark edince durdu.

Foto: İHA / İrfan Özyürek yanan aracını gözyaşlarıyla izledi

Özyürek, kaputu açarak yangına müdahale etmek istedi. Fakat kaputun açılmamasıyla yangına müdahale edemedi. Alevlere teslim olan minibüs yol ortasında yandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

“EŞİ TESELLİ ETTİ”

Minibüs sürücüsü İrfan Özyürek ise kullanılamaz hale gelen minibüsünü gözyaşları içerisinde izledi. Özyürek’in eşi, gözyaşlarına boğulan eşini teselli etmeye çalıştı. Özyürek, telefon ile oğlunu arayarak aracının yandığını bildirdi. Babasının şaka yaptığını sanan genç, olay yerine gelince yanmış minibüs ile karşılaştı.

Foto: İHA / Özyürek’i olay yerine gelen eşi teselli etti.

ÖLMEKTEN ÖTE BİR ŞEY

İrfan Özyürek kendisini teselli etmeye çalışan sağlık görevlilerine, “Ölmekten öte bir şey, bunu anlamanız lazım. Benim her ay gelirim yok serbest çalışıyorum. Çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim. Getirisi olan bir şeydi” dedi.

E-5 Polis Sağlık yangın
Yayınlanma Tarihi:16:39,
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