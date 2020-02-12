Yandaş vakfa otuz yıllık tahsis Meclis gündeminde

Zeybek, TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde Kepez halkının kullanımına tahsis edilmesi gereken bir yerin ücretsiz olarak bir cemiyete tahsis edilmesinin gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

“AKP HALKA DEĞİL, VAKIF VE DERNEKLERE ÇALIŞIYOR”

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek soru önergesi ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

* AKP’li Kepez Belediyesi’nin birtakım vakıf ve derneklere ücretsiz tahsislerde bulunmasının Sayıştay raporlarında açıkça belirtilmesi, AKP’nin halka değil, vakıflara ve derneklere çalıştığının kanıtıdır.

* CHP Kepez İlçe Başkanımız Önder Kurnaz ve CHP’li Kepez meclis üyelerimiz yaşanan bu tahsisi her platformda gündeme getirmiş ve halkı bilgilendirmişlerdir. Halkın gerçekleri öğrenmesi ve konunun takipçisi olmak için soru önergesi ile tahsis olayını meclis gündemine taşıdık.

* Kepez Belediyesinin hangi gerekçelerle İlim Yayma Cemiyetine ücretsiz olarak bu tahsisi yaptığının, son beş yıl içinde Kepez Belediyesi’nin hangi vakıf ve derneklerin organizasyonlarına yardım ettiğinin, başka vakıf ve derneklere de tahsis yapılıp yapılmadığı ve İlim Yayma Cemiyeti’ne yapılan ücretsiz tahsisin iptal edilip edilmeyeceğine dair sorularımızı verdiğimiz önergede belirttik.