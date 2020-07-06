Yargıtay’a tepkiler sürüyor: Yargı ‘babacan’ olamaz, tacize çanak tutamaz

Bursa’da bir kamu kurumunun müdürü iddiaya göre, odasına çağırdığı kadın memura, “Maşallah, çok güzelsin, fıstık gibisin” dedi ve kalçasını elledi.

Gözyaşlarına boğulan genç memur, olayı önce arkadaşlarına anlattı sonra yargıya taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘Cinsel saldırı gerçekleşmiştir’ kararının temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay, ‘Müdür babacan tavır sergilemiştir’ diyerek oy çokluğu ile verdiği kararla mahkumiyet kararını bozdu. Yargıtay kararı sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu sosyal medyada yaptığı paylaşımla Yargıtay'ın kararına tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Herkesten tepki bekliyoruz. Yargı ‘babacan’ olamaz, tacize çanak tutamaz.

“SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPARIZ”

Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan ise Adalet Bakanlığı’na seslenerek, şu paylaşımda bulundu: Biz kadınlar, çok değerli Yargıtay mensuplarımızın verdiği yasal onay gereği ‘babacan tavır sergilemek maksadıyla’ popolarımıza şaplak indirmek isteyen ‘o elleri’ kıracağımızı sayın ilgililere bildiririz. Siz yapmazsanız biz yaparız.

“NE ZAMANDAN BERİ KALÇAYA DOKUNMAK SERBEST?”

Konuya ilişkin sosyal medyada yer alan tepkilerden bazıları şöyle:

* Mine Özbek: ‘Babacan' duygusuymuş! Okuyunca kan, beynime sıçradı! Bu ülkede ‘kalçamızı ellemek' serbest öyle mi! Kadınlar, neredesiniz? Yargı eliyle taciz kapısı aralanmış, haberiniz var mı? #kalçamadokunma

* Meliha Okur: ‘Babacan’ tavır mı? Ne zamandan beri kalçaya dokunmak serbest. Kafayı kırdınız ya!

* Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: Çocuğa istismarda rızası vardı diyenler literatüre yeni kelime eklediler. Bundan sonra taciz babacan tavır diye tanımlanacak.