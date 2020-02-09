Yarın üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle eğitimde de aksamalar yaşanırken bazı üniversiteler eğitime ara verdiğini açıkladı. Peki yarın hangi üniversiteler tatil? İşte detaylar…

VAN YYÜ'DE KAR TATİLİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için tatil edildi. Van YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SAMÜ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle bahar dönemi başlangıcını bir hafta ertelediğini duyurdu.

SAMÜ'den yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle bahar dönemi başlangıcı bir hafta ertelenmiştir. Dersler 17 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır” denildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM İKİ FAKÜLTE HARİÇ 24 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Elazığ’da 6.8’lik depremin ardından Fırat Üniversitesinde bahar yarıyıl eğitimi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tamamı 24 Şubat’a ertelendi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, “24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla il genelinde yapılan hazırlıkların tamamlanamamış olması sebebiyle daha önce duyurulan bahar yarıyılı eğitimi, 1 hafta daha ertelenerek 24 Şubat 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Güz yarıyılı bütünleme sınavları da 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 1,2,3,4 ve 5. sınıf ve Diş Hekimliği Fakültesi 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 2019-2020 bahar yarıyılı eğitimi daha önce belirlenen 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır” denildi.

TRABZON VALİLİĞİ’NDEN KAR TATİLİ DUYURUSU

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır.