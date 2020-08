Yarına dikkat! Siyasetin gündemi baş döndürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıyı destekler ifadeler kullandı. CHP’den ayrılıp parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, “Parti kurmuyorum. Yeni bir hareket başlatıyorum” dedi.

Fokur fokur kaynayan siyaset kazanı parti liderlerinin ve vitrindeki politikacıların söylemleriyle tepetaklak olurken, gözler yarın üç farklı toplantıda kameraların karşısına çıkacak siyasetçilerde olacak.

AKP BİR GÜN ERKENE ÇEKTİ

Türk siyasi tarihine 14 Ağustos 2001’de giren AKP, 19’uncu yıl dönümünü bir gün erken kutlayacak. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Ankara Mamak’taki 75. Yıl Parkı’nda kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını açıkladı.

AYNI GÜN MUHARREM İNCE ANKARA’DA

Pazar günü yeğeninin düğünü öncesi basın mensuplarına “Herkes eteğindeki taşı döksün. Önümüzdeki hafta Ankara’da basın toplantısı düzenleyeceğim” diyen CHP’li Muharrem İnce’de dün Başkent’in yolunu tuttu. İnce’nin AKP’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına denk gelen günde açıklama yapması kulisleri hareketlendirdi.

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen Muharrem İnce’nin yeni bir parti kuracağı iddia edilmiş, İnce, bu iddiaları “Parti kurmuyorum, yeni bir hareket başlıyorum” sözleriyle yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER BİRLİKTE KATILIYOR

Bir diğer siyasi hareketlilik ise Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in son bir yılda gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.

Toplu açılış töreninin saat 19.00’da yapılması planlanırken; gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısı yaptığı İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Muharrem İnce konusunda sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında olacak.

Siyasi gündemin baş döndüren tüm gelişmelerini sozcu.com.tr’den canlı olarak an be an takip edebilirsiniz.