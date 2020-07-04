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Yasa dış göç organizatörü lideri Rodos’ta yakalandı, asrın cezasına çarptırıldı

Muğla ve Ege kıyılarından Yunanistan adalarına göçmen kaçakçılığı yaparken geçtiğimiz yıl Rodos yakınlarında lüks yatta göçmenlerle yakalanan Türk vatandaşı K.E.'nin (50), sekiz yıldır aranan organize suç örgütü lideri olduğu ortaya çıktı. Türk kaptana 76 yıl hapis ve 160 bin euro para cezası verildi.

Yaşar ANTER
16:40 -
Haberler Gündem
Yasa dış göç organizatörü lideri Rodos’ta yakalandı, asrın cezasına çarptırıldı

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinden lüks yatlarla Ege'deki Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapan Türk şebekenin lideri K.E. geçtiğimiz yıl mayıs ayında Rodos yakınlarındaki 20 metrelik yatta göçmenlerle Yunan Sahil Güvenliklerine yakalanmıştı.

Yunanistan haber sitesi www.rodiaki.gr haberi okuyucularına “Türkiye'deki göçmenleri adalara taşıyan çetenin beyni yakalandı” başlığı ile duyurmuştu.

Foto: Sözcü/ Türk kaptan kaçak göçmenlerle birlikte Rodos’ta yakalanmıştı.

 YARGILAMA RODOS’TA YAPILDI

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda  yayın yapan www.rodiaki.gr sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde yasa dışı suç örgütü lideri 50 yaşındaki K.E. ile üç Türk kaptanın Rodos Oniki Adalar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarının yapıldığı ve üç kaptanın lider kişiyi itiraf ettikleri belirtildi.

ASRIN CEZALARI VERİLDİ

Mayıs ayında tutuklanan kaptan K.E.’ye 76 yıl hapis ve 160 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Daha önce tutuklanan ve yargılamaları yapılan üç kaptana ise 40 ile 75  yıl arasında değişen hapis ve 20 ile 85 bin Euro arasında para cezası verilmişti.

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