Yasa dış göç organizatörü lideri Rodos’ta yakalandı, asrın cezasına çarptırıldı

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinden lüks yatlarla Ege'deki Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapan Türk şebekenin lideri K.E. geçtiğimiz yıl mayıs ayında Rodos yakınlarındaki 20 metrelik yatta göçmenlerle Yunan Sahil Güvenliklerine yakalanmıştı.

Yunanistan haber sitesi www.rodiaki.gr haberi okuyucularına “Türkiye'deki göçmenleri adalara taşıyan çetenin beyni yakalandı” başlığı ile duyurmuştu.

YARGILAMA RODOS’TA YAPILDI

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yayın yapan www.rodiaki.gr sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde yasa dışı suç örgütü lideri 50 yaşındaki K.E. ile üç Türk kaptanın Rodos Oniki Adalar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarının yapıldığı ve üç kaptanın lider kişiyi itiraf ettikleri belirtildi.

ASRIN CEZALARI VERİLDİ

Mayıs ayında tutuklanan kaptan K.E.’ye 76 yıl hapis ve 160 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Daha önce tutuklanan ve yargılamaları yapılan üç kaptana ise 40 ile 75 yıl arasında değişen hapis ve 20 ile 85 bin Euro arasında para cezası verilmişti.