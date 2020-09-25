Yasağa uymadılar, yol kesip zorla otobüse binmeye çalıştılar

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi girişindeki caddede, salgın önlemleri nedeniyle şoför tarafından alınmadıkları aracın önünü kesen yolcular trafiği kapattı.

Sözcü WhatsApp Hattı’na ulaştırılan görüntülerde otobüs şoförünün salgın önlemleri çerçevesinde yolculara ayakta yolcu kuralını hatırlattığı, birçok vatandaşın bu kurala uymayarak otobüse bindiği öğrenildi.

Araca alınmayan yolcuların ise otobüsün önünü keserek trafiği kapattığı öğrenildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 10 dakika boyunca trafiği engelleyen vatandaşlara motosikletli polis ekiplerinin müdahale ettiği, kalabalığın dağılmasının ardından trafiğin normal seyrine döndüğü bildirildi.

ARAÇLAR TIKLIM TIKLIM

Öte yandan caddede görüntülere takılan bir minibüsün ayakta yolcu alımı yasak olmasına rağmen tıklım tıklım dolu olduğu görüldü.

3’TE 1 KURALI GETİRİLMİŞTİ

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla il genelinde metrolarda ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si, metrobüs ve otobüslerde ise 3'te 1'i alınması kararlaştırılmıştı.

Ancak otobüslerdeki kararı uygulamadaki güçlük salgın önlemlerinin ihlal edildiği görüntülere neden oluyor. Durakta inip binen birçok yolcuya şoförün ‘3’te 1′ hesabını yapması ve otobüsteki yolcu sayısını takip etmesi güçlük oluşturuyor.