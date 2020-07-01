Yasak kalktı, sosyal mesafeli düğün sezonu açıldı

Corona virüsü nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz’da düğünler tekrar yapılmaya başlandı.

Beykoz’da dünya evine giren Harun-Özlem Taşkınırmak çiftinin düğününde misafirler sosyal mesafe kuralına uyularak, oturtuldu.

Açık alanda yapılan düğün alanının girişine dezenfektan ve uyulması gereken 14 kuralın yer aldığı tablo konuldu. Çiftin düğününde takılar kutuya bırakıldı.

Van'da yaşayan Rukiye Bitiktaş ile Ahmet Cevizci çifti, 24 Haziran'da planladıkları düğünlerini bir hafta sonra gerçekleştirdi. Bitiktaş ve Cevizci aileleri corona virüs yönetmeliğine uygun olarak çağırdıkları az sayıda davetliyle düğünlerini gerçekleştirdi.

Ahmet Cevizci, “Benim düğünüm için pek bir değişiklik olmadı. Zaten düğünlerimiz önceden de halaysızdı. Bence düğünlerin sürekli bu şekilde olması iyi olur. Sadece corona virüs için değil birçok bulaşıcı hastalıklar var. Bu noktada insanların tedbirli davranması her zaman iyidir” dedi.

1 Temmuz'da ilk düğünü yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Düğün Salonu Müdiresi Gurbet Ertak ise corona virüsü hastalığı nedeniyle ağır günler yaşadıklarını dile getirerek, “Şu anda düğün salonlarımız hazır. Dezenfektanlar, maskeler ve ateş ölçerlerimizi hazırladık. Genelgede olan bütün kuralları yerine getirip düğünlerimize başladık” ifadelerini kullandı. (İHA/DHA)