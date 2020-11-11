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Yatak odasına gizli kamera yerleştiren kadın hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’da karısının kıyafetlerini giyen koca; eşi hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından şikayetçi oldu.

Güncellenme: 17:44, 11/11/2020
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Yatak odasına gizli kamera yerleştiren kadın hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan senarist A.D.B. iddiaya göre, iç çamaşır ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini fark edince kocasının kendisini aldattığını düşünüp yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

Görüntüleri izleyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını 10 yıllık kocası A.K.B.'nin giydiğini, peruk takıp makyaj yaparak kadın gibi davrandığını gördü.

Görüntüleri savcılığa sunan genç kadın, boşanma davası devam eden eşi A.K.B. hakkında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal” suçundan suç duyurusunda bulundu.

KARISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Karısının kıyafetlerini giydiği öne sürülen A.K.B. de bugün avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak karısı A.D.B. hakkında şikayet dilekçesi sundu.

Dilekçede, A.D.B. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi. İHA

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aile Çin istanbul Kadın
Yayınlanma Tarihi:17:06,
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